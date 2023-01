Pourquoi les abonnements des parkings publics ont augmenté depuis le début de l'année à Monaco?

Envoyé le 20 décembre dernier aux abonnés de Monaco Parkings, le courrier signé par le chef de service, Eric Sciamanna, a fait voir rouge à de nombreux usagers. En effet, les nouveaux tarifs applicables pour l’année 2023 ne sont pas de l’ordre de l’euro mensuel d’augmentation mais d’un bond plus substantiel. Une usagère du parc des Papalins à Fontvieille, le déplore. Elle a vu sa facture mensuelle passer de 68 à 76,50 euros. Un abonné du parking de la Colle tempête, lui, pour un tarif mensuel passé de 93,50 euros à 98 euros.

En deçà de l'inflation

Eric Sciamanna en convient, l’augmentation a de quoi susciter les déconvenues. "C’est beaucoup, je comprends les ressentis, moi le premier je paye mon abonnement, mais il faut relativiser. La hausse est maintenue en deçà des taux d’inflations".

En détail, le régime général est le suivant pour 2023: l’abonnement jour et nuit pour les résidents est à 112,50 euros par mois, soit 5 euros par mois de plus qu’en 2022.

L’abonnement travail, lui, est pour 2023 à 98 euros mensuels, soit 4,50 euros de plus que l’an dernier.

"Et les tarifications à l’heure n’ont pas bougé" tempère le chef de service. Qui explique aussi que cette hausse de 2023 intègre une volonté de convergence des tarifs dans l’offre jour plus homogène. "Outre le régime général, il existe de tradition tout un tas d’avantages selon les secteurs professionnels qui donnent lieu à des tarifs plus bas. Nous estimons que ces avantages sectoriels ne s’expliquent plus aujourd’hui. Une voiture est une voiture, elle occupe un emplacement identique, tout le monde doit être au même tarif".

Des réductions toujours applicables

Si le prix d’un abonnement dans un parking public de la Principauté est monté en flèche en 2023, les réductions appliquées par le service sont toujours actives.

À savoir: 10 euros par mois de réduction pour un usager qui sort sa voiture moins de quinze fois; 20 euros de réduction par mois pour l’usager d’un véhicule propre.

L’offre "stop au gaspi" de 1,50 euros de réduction pour les abonnés qui optent pour la facture dématérialisée et le prélèvement automatique est toujours active aussi.

"En 2022, nous avons appliqué en moyenne plus de 3.500 remises par mois [sur plus de 5.000 abonnés, ndlr], ce qui représente 462.530 euros remisés pour nos clients".

Une politique vers les parkings de dissuasion

Cette augmentation notable de l’année 2023 marque plus précisément une volonté politique commencée depuis 2018 de réduire le trafic intra-muros. Pour cela la construction de parkings de dissuasion aux entrées de la ville a pour dessein de convaincre des usagers - notamment les pendulaires - de stationner leur véhicule en arrivant en Principauté et d’ensuite circuler à pied ou en bus dans les rues du pays.

Aujourd’hui, une réduction de 42 euros mensuelle est appliquée à un abonné qui fait le choix de se stationner à un parc d’entrée de ville plutôt qu’au cœur de Monaco. En plus de cette réduction, l’abonnement de bus est offert.

Dans cette démarche, le gouvernement avait fait montre en 2018 d’instaurer "un écart significatif" entre le tarif d’abonnement dans un parking d’entrée de ville par rapport à un parking plus central. L’ouverture en 2023 du parking Evos, au Jardin exotique, comptant 1820 places, devrait permettre de mettre en musique cette politique.

"Il faut être cohérent, si on veut moins de voitures au milieu de Monaco, il nous faut des dispositifs d’accompagnement. Aujourd’hui, la volonté de tout faire pour réduire la part de la voiture en ville est présente. Cela ne va se faire du jour au lendemain, mais ces parkings de dissuasion serviront à en désengorger d’autres. Le parking a aussi une dimension importante pour l’économie d’un pays, pour qu’un consommateur qui se rend au restaurant, chez un médecin ou faire des achats, puisse trouver un emplacement à proximité".