Pourquoi le terminal 1 de l'aéroport de Nice risque de ne pas rouvrir cette année

Le terminal 1 de l’aéroport Nice Côte d’Azur rouvrira-t-il cette année? Fermé depuis le 16 mars dernier, il n’a pour l’instant jamais rouvert au public, sauf pour l’accueil des sinistrés des vallées évacués par hélicoptère vers l’aéroport, après la tempête Alex début octobre.

Toute l’activité de l’aéroport est concentrée au sein du terminal 2.

Avec une centaine de mouvements d’avions par jour actuellement (contre environ 290 par jour en janvier 2020)

Lorsque le terminal 2 ne suffira plus

Il n’est pas prévu que le terminal rouvre dans l’immédiat. Tout dépendra de la reprise du trafic aérien.

"Le terminal 1 ne rouvrira que lorsque le terminal 2 ne suffira plus à absorber le trafic et les flux de passagers", expose la société des Aéroports de la Côte d’Azur (Saca) (1).

Or, le terminal 2 peut absorber en temps normal 8,5 millions de passagers par an, soit plus de 700.000 par mois. Loin de ce que l’aéroport a accueilli ces derniers mois, avec une chute à 97.572 passagers accueillis en novembre (alors que 859.189 passagers ont fréquenté l’aéroport en novembre 2019).

Réouverture à l’été?

L’activité estivale nécessitera-t-elle la réouverture du terminal 1? Possible.

"Si cela est nécessaire pour absorber un pic d’activité, nous le rouvrirons", indique la Saca. Qui informe: "Nous maintenons au quotidien les infrastructures du terminal 1 en état de fonctionnement, de manière à pouvoir l’ouvrir immédiatement en cas de besoin. Comme nous l’avons fait lors de la tempête Alex pour accueillir les sinistrés."

Si l’activité baisse à nouveau ensuite, l’aéroport indique qu’il pourrait très bien refermer dans la foulée son terminal 1.

"Nous nous adapterons, en fonction de ce que nous réservent les mois qui viennent. Pour l’instant, nous n’avons pas de visibilité…"

Si la crise sanitaire ne permet pas de visibilité, la Société des Aéroports de la Côte d’Azur (Saca) a signé, avec les représentants du personnel, un accord d’activité partielle longue durée (APLD) sur trois ans.

Cet APLD prévoit que les 520 salariés de la Saca travaillent en moyenne à 60 %, avec une réduction de salaire d’environ 18%, et la possibilité de revenir à 100% en cas d’activité.

L’objectif pour la Saca: "Ne pas licencier" et "préserver la trésorerie" mais aussi garder "l’expertise de son personnel pour quand la reprise sera là".