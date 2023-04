Pourquoi le site du Larvotto à Monaco sera interdit à la baignade du 11 au 28 avril

"Cette intervention, uniquement terrestre, consiste à aplanir la butte de gravier et permettra de redonner une morphologie adaptée à la plage pour garantir une capacité d’accueil suffisante et répondre aux besoins de sécurisation de l’accès aux zones de baignade", justifie le gouvernement princier.

Les restaurants et commerces resteront ouverts

Elle s’accompagnera de la pose de filets de rétention sur le plan d’eau, au droit des anses, de 120 mètres chacun. Objectif affiché : préserver la réserve sous-marine attenante et l’écosystème des sédiments générés par le reprofilage.

Si la baignade demeurera formellement interdite pendant cette période de deux semaines, donc, l’accès à la plage restera possible par parcelle, en fonction de l’avancée des travaux.

Ceux-ci seront réalisés de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30. "Les restaurants et commerces du complexe demeureront ouverts, sans restriction, complète l’exécutif monégasque. Pendant toute la saison, un entretien régulier sera mené afin de maintenir la largeur et la déclivité douce de la plage, sans occasionner de nouvelle fermeture ou de non-accessibilité pour les baigneurs."