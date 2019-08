Pourquoi la piscine de Monaco remporte un tel succès depuis près de 50 ans

Mais pourquoi aiment-ils tant la piscine de Monaco? Qu’ils viennent y passer la journée ou tout l’été depuis près de cinquante ans, le même enthousiasme pour ce bassin se fait sentir. "C’est notre quartier général, notre résidence secondaire d’avril à octobre", annonce Annie, une fidèle depuis plus de trente ans.

Un esprit famille

Dès le 30 avril - date d’ouverture - elle vient poser ses affaires sur un transat qu’elle ne changera pas de la saison. "Tous les ans, on retrouve les gens de Monaco qu’on ne voit pas le reste de l’année", poursuit Solange assise juste à côté d’elle. Avec Rita, la troisième femme de la bande, elle forme les « hooligans des bacs à sable ». Surnom donné par les maîtres nageurs.

"On a connu l’ouverture de la piscine, maintenant on vient avec nos enfants et petits-enfants. Les derniers ont appris à nager ici", raconte Rita. C’est l’atout numéro un du lieu: la convivialité. Une ambiance club qui plaît et qui fidélise. "Ça fait cinquante ans que je viens ici. Je préfère à la plage car c’est sécurisé, je n’ai pas peur de laisser mes affaires, c’est propre et en plus l’équipe est sympa", détaille Georges, avant d’ajouter, "je fais partie des meubles maintenant".

"On a une clientèle majoritairement locale mais l’été elle devient plus internationale. Au mois d’août tout particulièrement c’est très populaire", explique Aurélien, le chef de bassin.

Rapport qualité-prix incomparable

Qu’en pensent les enfants? Lenny, 7 ans, s’éclate dans les jeux. "C’est mieux qu’à la plage car il y a les toboggans et les plongeoirs". Le prix dans tout ça? C’est justement un détail de poids qui fait pencher la balance dans les yeux et le portefeuille des parents.

"Il n’y a pas photo avec les plages privées!", résume Gaël, le père de Sélène et Lenny. Même son de cloche pour Ilanith. En vacances dans la région avec des amis, ils ont décidé de venir passer une journée à Monaco et de profiter de la piscine. "C’est très accessible, c’est sécurisé, il y a des animations, c’est parfait pour les enfants", se réjouit-elle.

Des animations pour petits et grands

En effet, pour la journée, comptez 6,60 euros avec transat ou parasol. Étant une piscine municipale, les tarifs défient toute la concurrence. "Par contre l’eau est salée, je ne m’y attendais pas! C’est la première fois que je vois ça". Particularité du bassin, l’eau est puisée en mer puis refiltrée. En réalité elle est salée et chlorée.

Tout au long de la journée, des animations s’enchaînent dans le stade nautique. Les abonnés du Hercule Fitness Club viennent faire leur séance d’aquabike ou d’aquagym pendant 45 minutes. Des séances ouvertes toute la semaine à des horaires différents.