Pourquoi la nomination d'une nouvelle direction à la SPL des ports de Menton fait-elle polémique?

Il fallait s’y attendre. Après avoir fait campagne contre le "clan Guibal" et attaqué ouvertement Céline Giudicelli, belle-fille de l’ancien maire et directrice générale de la société publique locale des ports de Menton, Yves Juhel a fait tomber la sanction.

"Des difficultés avec la direction"

"M. Messina m'a fait part de difficultés rencontrées dans l'exercice de son mandat, justifie le maire, Yves Juhel. Pour être très clair, il avait du mal à obtenir un certain nombre d'éléments et de documents de la direction. En conséquence, comme je considère que la Ville et le Département, en tant qu'actionnaires, ont le droit de regard sur ce qu'il se passe à la SPL, nous proposons un changement de gouvernance. La Ville souhaite que le président devienne président directeur général et la directrice générale une directrice. Bien évidemment, c'est le conseil d'administration qui se réunira qui validera cette décision."

L'opposition n'a pas tardé à dégainer. Et ce n'est pas tant pour défendre Céline Giudicelli, dont la rumeur l'accusait de tirer les ficelles de la campagne de Sandra Paire, mais plutôt pour taper sur son remplaçant.

Messina visé par la justice