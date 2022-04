Pourquoi la baignade sera interdite pendant trois semaines sur le site du Larvotto à Monaco ?

À compter de ce lundi 25 avril et jusqu’au vendredi 13 mai, l’accès à la plage du Larvotto sera réglementé et la baignade strictement interdite. La raison ? Des travaux de reprofilage vont être menés sur le complexe balnéaire durant ces trois semaines.

L’objectif, précise le gouvernement princier, est de "réduire la pente de la plage qui s’est fortement accentuée durant l’hiver. Cette intervention, uniquement terrestre, consiste à aplanir la butte de gravier et permettra de redonner une morphologie adaptée à la plage pour garantir une capacité d’accueil suffisante et répondre aux besoins de sécurisation de l’accès aux zones de baignade."

Deux filets

pour préserver la biodiversité marine

Pour préserver la biodiversité marine de la réserve attenante des sédiments générés par cette opération, deux filets de rétention de 120 mètres chacun seront posés sur le plan d’eau, au droit des anses.

"Un reprofilage général sera réalisé avant chaque saison estivale de manière à préparer la plage. À l’avenir et afin de maintenir la largeur et la déclivité douce de la plage, un entretien régulier sera mené pendant toute la saison et n’occasionnera pas de nouvelles fermetures ou de non-accessibilité pour les baigneurs", indique l’exécutif monégasque.

Le détail de cette réglementation

En semaine, du lundi au vendredi : la plage sera fermée au public de 5 h à 12 h puis accessible au-delà; l’accès aux restaurants et commerces du complexe demeure ouvert sans restriction horaire; la baigne sera interdite au public (seules les activités scolaires ou périscolaires encadrées seront autorisées).

Le week-end, samedi et dimanche : la plage sera accessible au public sans restriction horaire; la baignade sera interdite au public (seules les activités scolaires ou périscolaires encadrées seront autorisées); l’accès aux restaurants et commerces du site balnéaire sera possible sans restriction horaire.