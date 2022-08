Pourquoi ces trois lots d'Andy Warhol et Bernard Buffet n'ont finalement pas trouvé preneurs lors de la vente aux enchères Besch à Cannes

Plus qu’un coup de marteau, un coup de massue. Troisième jour des ventes d’été de la maison Besch, ce lundi, dans les salons du Martinez.

Après deux sessions inaugurales, dédiées aux vins rares, particulièrement abondantes, c’est l’art qui était à l’honneur. Figures majeures de cette journée d’enchères, Andy Warhol et Bernard Buffet.

Deux œuvres du "pape du Pop Art" étaient proposées à la vente, issues de la série Toy Painting: Roll Over Mouse et Monkey, deux suites de quatre acryliques et sérigraphies, réalisées en 1983. Estimation: entre 500.000 et 600.000 euros, pièce. Prix de départ visiblement trop élevé, puisqu’aucune main ne s’est levée au passage des deux lots.

Pas d’acquéreur, non plus, pour le Torero (1987) de l’un des plus grands noms de l’expressionnisme, Bernard Buffet - estimé entre 280.000 et 350.000 euros.

Reste à savoir, maintenant, si les propriétaires de ces trois lots majeurs souhaiteront les remettre à la vente ou pas. Et à quel prix...