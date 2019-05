Pourquoi aucun "méga-concert" n'est prévu à Nice cet été?

Il y a eu U2 en 2005 et en 2009, AC/DC en 2010, Madonna en 2012, Muse en 2013, Coldplay et Maroon 5 en 2016, Céline Dion et Depeche Mode en 2017, Beyoncé l’an dernier... Mais cette année, aucune star de renommée internationale n’a prévu de crochet par Nice.

Sinon Lenny Kravitz, qui devrait attirer "seulement" 9.000 spectateurs ce soir.

Pourquoi cette traversée du désert? Deux raisons l’expliquent, selon le patron du palais Nikaia, Gilbert Melkonian.

D’abord, la coupe du monde féminine de foot, qui occupera six dates entre les 12 juin et 6 juillet à l’Allianz Riviera, sans compter les entraînements puis le retour de la Ligue 1, début août.

Ensuite, la reprise en main par la Ville des palais Nikaia et Acropolis, effective depuis l’été dernier.

"Cette année est, en quelque sorte, une ‘‘année blanche’’. Une transition entre la gestion privée et la régie municipale, décrypte Gilbert Melkonian. Ça nous permet de préparer quelque chose de plus grand, de différent pour l’année prochaine. La question n’est pas tellement de savoir quel artiste nous attirerons, mais plutôt la forme que prendrait l’événement."

Le directeur de Nikaia n’en dira pas plus... Mais il se murmure que la création d’un festival est à l’étude.