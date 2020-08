Pour son nouveau service d'accompagnement à domicile, Menton recherche des relayeurs pour soulager les aidants

Nicole Merchadier, une relayeuse passionnée

Nicole Merchadier a de grands yeux noirs et pétillants. Ils nous regardent, rieurs. Et nous apaisent. Sans voir le reste de son visage, caché derrière un masque, on devine vite qu’elle a l’altruisme dans la peau. Le sourire se dessine malgré tout.

Nicole Merchadier est aide-soignante depuis des lustres, nouvellement relayeuse et bientôt tutrice pour personnes majeures. Son métier est toute sa vie. Sa bonhomie, tout son visage.

"J’ai l'honneur d'entrer dans l'intimité de quelqu'un. Et de l'aider. Préserver ses repères, sa routine, son espace. J'essaie d'être discrète et disponible, raconte celle qui se compare aisément à un caméléon, c'est un métier sensible, porté sur l'autre. Je m’imprègne du quotidien de la personne aidée, j’observe ses gestes et ses silences. Pour répondre au mieux à ses besoins".

Une relation à deux, voire à trois, avec l’aidant.

"Ce serait la seule difficulté: savoir trouver sa place dans la famille, auprès de l’aidant. Rester humble tout en étant utile", ajoute timidement l’intéressée, à la peine quand il s’agit de trouver les difficultés du métier.

Cette fibre lui vient de loin. Probablement de son enfance, passée aux côtés de ses grands-parents.

"Je m'occupais de toutes les personnes âgées du village, leur amenais courses et fleurs et discutais longuement avec elles". Comme si cela avait toujours été naturel pour elle.

"Je fais tout pour qu’il y ait une vraie relation, authentique et intense avec les personnes dont je m’occupe. Que nous nous regardions à l’intérieur".

Aux petits soins, Nicole Merchadier leur cuisine ses plats typiques, effectue les tâches ménagères, ouvre les fenêtres, apprend à les connaître, écoute leurs histoires de vie, les rassure même.

L’ennui n’y a pas sa place.

"Je risque même de partir en retard, le temps s’arrête quand je suis avec les personnes que j’aide", avoue-t-elle, amusée. On la croit volontiers.