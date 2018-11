Pour ses 60 ans, la NASA offre un film et des rencontres passionnantes aux Monégasques

Ce n’est pas tous les jours qu’on a soixante ans. Et pour son anniversaire, la NASA vient aux Monégasques, et leur offre la possibilité de découvertes étonnantes.

Dans le cadre de la deuxième édition de l’événement "Pionniers and innovateurs de notre temps", le film documentaire "Above and Beyond: NASA’s Journey to tomorrow" de Rory Kennedy, nominée aux Oscars et lauréate d’un Emmy, sera diffusé en avant-première lors d’une projection publique gratuite (sur réservation).

L’occasion de découvrir en détail le travail de la NASA et l’influence de la conquête spatiale sur nos vies à tous. Rory Kennedy est la nièce du président américain John Fitzgerald Kennedy, qui a contribué à l’importance de la conquête spatiale et donc de la NASA.

Rencontre exceptionnelle

La projection sera suivie d’une table ronde avec des invités passionnants, qui connaissent l’espace pour y avoir séjourné: le capitaine Robert "Hoot" Gibson, astronaute retraité de la NASA, qui a volé à bord des navettes Columbia, Atlantis, Endeavour; le général Charles "Charlie" Bolden, ancien administrateur de la NASA, et astronaute;

le docteur George "Pinky" Nelson, physicien américain, astronome, éducateur scientifique et ancien astronaute de la NASA; le docteur Margaret "Rhea" Seddon, chirurgien, astronaute à la retraite de la NASA et membre de l’équipage de la navette spatiale; le capitaine Michael López-Alegria, vétéran de la NASA dans trois missions de la navette spatiale et une mission de l’ISS. Ainsi que d’autres acteurs de la conquête spatiale.





Savoir +

Ce jeudi à 17 heures à l’Auditorium Rainier III. Réservation: par email sur eticket@monacomediax.com, ou par téléphone au+377.93.10.40.61.