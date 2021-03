Pour sauver les terres agricoles, ils sensibilisent et lèvent des fonds

pas encore d'installation d'agriculteurs dans le var

"La Covid nous a privé des foires, des salons et de tous ces événement pendant lesquels nous communiquions… mais cette période nous a offert de renforcer le dialogue avec les collectivités et beaucoup de choses se mettent en place." Pierre Fabre rentre tout juste d’une réunion à Saint-Vallier-de-Thiey, dans les Alpes-Maritimes. Il est enchanté.

"On assiste à une forme d’accélération, à un repositionnement politique. Nous avons un partenariat avec Marseille, qui va se concrétiser par une convention. La même discussion est en cours avec la Métropole de Nice…"

Il évoque les "programmes alimentaires territoriaux", la loi EGalim et les appels à projets de la Région dans le cadre du "fonds pour le développement rural".

Il détaille: "La Métropole de Nice s’est notamment engagée sur 7 à 8 millions d’euros pour le foncier agricole. Il y a un cadre dans lequel nous pouvons intervenir et travailler, des actions très fortes, quelque chose qui se met en mouvement."

Le bémol? Le Var… "C’est un peu une catastrophe. Il y a un frémissement mais ça ne prend pas. Nous nous sommes réorganisés cette année, nous avons trois salariés et des secteurs géographiques bien déterminés pour être encore plus efficaces. Mais dans le 83, on n’avance pas. On n’a pas encore réussi, ces dix-huit derniers mois, à installer de nouveaux agriculteurs."

Des problématiques variées

Le Var n’est pas confronté aux mêmes problèmes que les Alpes-Maritimes. "Il y a un déclin du maraîchage et de la culture de la fleur, comme ici. Mais il y a surtout une grande prédominance de la vigne. Cette monoculture sclérose un peu toutes les réflexions." Même si le foncier reste plus accessible que dans le 06. "Ici, on doit être à environ 1000 euros l’hectare, un peu comme dans le secteur d’Aubagne." Il y a une bataille à mener pour répondre notamment aux exigences en termes d’agriculture nourricière.

La bonne nouvelle c’est que certaines communes s’y attellent déjà! Et avec succès. A La Garde, la reconquête est en marche depuis 2018, date à laquelle une zone agricole protégée (ZAP) a été créée. Une initiative qui a permis à la Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) de préempter 4,5 hectares de terres non exploitées pour les confier à des agriculteurs. En tout, la zone compte 278 hectares sur les 1500 hectares de la ville. Une jolie réussite dont s’inspireraient aujourd’hui Le Pradet et La Crau.

"Un sujet riche d'enseignements"

"L’autre jour, j’écoutais un débat sur le monde agricole à la télé… c’était fade et convenu. C’est pourtant un sujet riche d'enseignements et rien que pour ça, j’invite tout le monde à se rapprocher de nous, de Terre de Liens. On échange, on discute, on aborde plein d’aspects de la vie de nos territoires." La structure compte près de 700 adhérents en Paca et presque 90 dans les Alpes-Maritimes. Pierre Fabre sourit: "On n’est pas trop mauvais dans le 06!"

L'association cherche continuellement de bonnes âmes.

Pour chercher des terrains et cultiver l’espoir.

Vous pouvez contacter Blanche Flipo, animatrice de Terre de Liens pour les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône à b.flipo@terredeliens.org et le bureau Paca, en appelant au 09.70.20.31.24.