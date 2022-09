"Pour ressusciter la magie de l'enfance": il veut faire de Monaco la capitale européenne du livre audio

La Principauté de Monaco deviendra-t-elle la capitale européenne du livre audio en 2023 ? C’est en tout cas ce que souhaite un résident monégasque, Massimiliano Biasiol - qui fait partie des créateurs de la Audiobook World Awards Academy (AWAA) basée à Miami - qui a ouvert sa première branche européenne à Monaco.

Cette société à but non lucratif, fondée en 2021 aux États-Unis, travaille à la promotion du livre audio et à ses progrès technologiques, notamment dans les domaines de l’éducation.

La succursale monégasque a officiellement été lancée le 22 mars dernier lors de l’Exposition universelle de Dubaï, sur le Pavillon Monaco. En Principauté, elle a établi un partenariat avec le Lions Club.

Elle projette d’organiser d’ici un an à Monaco des Awards, un événement pour récompenser les meilleurs créateurs de livres audio.

Qu’est-ce qu’un livre audio?

Un livre audio, c’est l’enregistrement de la lecture par un comédien ou une comédienne d’un livre qui a été précédemment publié sous format imprimé. Il y a aussi des livres audio à plusieurs voix et d’autres avec des effets spéciaux sonores. C’est à la base un moyen d’accès à la lecture pour le public non voyant. Et ça s’inscrit dans la tradition orale qui remonte à la nuit des temps. Un livre audio contient tous les avantages de la lecture mais sans aucune contrainte.

Quels sont les avantages d’un livre audio?

Le premier c’est le fait que ce format dématérialisé peut être consommé à tout moment depuis son téléphone. L’écoute se fait chez soi, dans son salon, dans son lit, mais aussi beaucoup dans les transports. Le son permet aussi de se consacrer à autre chose, sans perdre le fil de la narration.

C’est pour ça qu’on l’utilise aussi pendant le sport. Ensuite, le format audio ressuscite un peu la magie des histoires d’enfance que nos parents nous lisaient à l’heure du coucher. D’où l’importance de la voix.

Cela va-t-il à l’encontre de la lecture?

Les vrais lecteurs, dont je fais partie, restent attachés au papier. Mais il faut être réaliste. Peu à peu, surtout chez la jeune génération, le pourcentage de lecteurs diminue au profit notamment des écrans. Le livre audio peut être un moyen de développer cette part d’imagination, essentielle à l’espèce humaine, que nous offre, à la différence de la vidéo, l’écrit. Il a un vrai rôle à jouer je pense. C’est aussi un moyen d’apprentissage car il existe des manuels scolaires en audio. C’est là aussi un point essentiel.

Les livres audio peuvent-ils aider les enfants?

Oui ils sont pour eux un excellent moyen de lecture. En écoutant les histoires, ils font l’apprentissage des mots et de leur prononciation. L’idée n’est pas de remplacer le livre traditionnel, mais d’aider les enfants à développer leur vocabulaire, à comprendre des concepts difficiles sans trop de frustration.

L’accès à l’éducation fait partie des objectifs que vous poursuivez à l’AWAA?

Notre mission, c’est de défendre l’éducation des adultes et des enfants à travers les livres audio. Et ce partout dans le monde. On ne s’en rend peut-être pas compte quand on vit ici, mais il y a dans certaines parties du monde, des populations entières qui n’ont pas accès à la lecture, car elles n’ont pas de livres, ce qui pose un problème d’accès à l’éducation. À l’AWAA, nous voulons nous mobiliser pour cela et nous pensons qu’il est beaucoup plus facile, plus rapide et moins onéreux d’envoyer des fichiers de livres audio plutôt que des livres. Aujourd’hui partout dans le monde, vous trouvez des points Wifi qui permettent de recevoir un fichier. Créer de vraies bibliothèques avec de vrais livres, c’est beaucoup plus difficile. Nous œuvrons aussi au développement du livre audio pour un public considéré comme difficile. Par exemple, en Floride, nous allons mener prochainement des actions dans les prisons pour mineurs, un milieu où la lecture est quasi inexistante.

Votre mission se tourne aussi vers un public qui souffre de handicaps.

Oui. Si les livres audio sont forcément très utiles aux malvoyants, ils le sont aussi pour des personnes qui souffrent d’une dyslexie ou de troubles d’apprentissage.