Jeudi 19 décembre, six jeunes scolarisés dans les classes primaires et secondaires de la Principauté ont participé au « Geste de Noël » en faveur des aînés à l’occasion des fêtes de fin d’année. Un bel exemple de solidarité intergénérationnelle. Et une tradition organisée chaque année par le Service des seniors et de l’action sociale de la mairie.

Ces enfants et adolescents, tous volontaires, ont offert un peu de leur temps pour se rendre au domicile de personnes âgées isolées. Partis du Restaurant municipal de la mairie à 9 h, ils ont accompagné le personnel du service des seniors et de l’action sociale de la mairie et distribué à chacun des 25 bénéficiaires un plateau-repas de Noël offert par la boulangerie Costa ainsi que plusieurs cadeaux : une bouteille de vin pétillant, un panettone, des meringuettes, des friandises et un pot de confiture d’abricot.

Afin de les remercier pour leur implication auprès des aînés, la mairie les a réunis au marché de la Condamine à l’issue de la distribution, en fin de matinée, en présence de Jacques Pastor, représentant le maire Georges Marsan, et de Camille Svara, adjoint au maire en charge du social, afin de leur offrir un apéritif et un cadeau.