Pour lutter contre la solitude, cette plateforme met en lien bénévoles et personnes isolées

"En 2015, j’ai été renversée par une voiture. Je me suis retrouvée alitée un mois. Je n’ai pas osé demander de l’aide à ma voisine - qui me l’avait pourtant proposé -, ou à des amis et j’ai été bien embêtée." Isolée, coupée du monde mais le cerveau en ébullition, elle imagine un outil qui pourrait répondre à ce type de problématique. Faire des courses, tenir compagnie, accompagner chez un médecin… Anne Guénand a déjà une petite société d’informatique, à son retour au bureau, elle demande à ses développeurs de plancher sur une petite plateforme de mise en relation entre des personnes isolées et d’autres prêtes à donner un peu de leur temps. En complément des professionnels et des aidants. On est dans l’Oise, le besoin semble criant puisque rien que dans la commune de la fondatrice de Bip Pop, 950 actions bénévoles sont engagées en une année. "Le Département a décidé de suivre et de tenter l’expérience sur 4 autres sites en 2017." La réponse est tout aussi positive. "Ils ont donc décidé de déployer le dispositif sur tout le département." La société se structure, communique et diffuse. Le congrès des maires - le dernier a eu lieu les 16-17-18 novembre - est un excellent vecteur pour ce type d’information. La plateforme est vendue en marque blanche: les départements français qui en prennent possession lui donnent le nom et l’identité qu’ils souhaitent. Plus de dix départements ont adhéré à Bip Pop.

Bip Pop en chiffres Oise, Gironde, Rhône, Ain, Essonne, Bas-Rhin, Nord, Aisne, Somme, Alpes-Maritimes… Une équipe dans l’Oise - siège social - et une équipe à Lyon, pour gérer le secteur sud. La plateforme d’Anne Guénand couvre 1000 communes, avec 25000 actions bénévoles entreprises pour environ 6000 personnes engagées dans l’aventure. "On vise les 30000 dans les trois ans." Bip Pop a établi une charte qu’elle présente à la collectivité. Il y a un processus de sélection pour chaque volontaire. La majorité d’entre eux est composée de jeunes retraités, jusqu’à 75 ans en moyenne. "Pendant la crise sanitaire, de nombreux actifs se sont mobilisés. On a fait un bond de 400% d’engagements!" Un chiffre qui n’a pas faibli depuis. A noter que 49% des demandes émises via la plateforme obtiennent une réponse en moins d’une heure. L’entreprise: une option intéressante Les sociétés pourraient aussi être l’avenir de ce travail de lutte contre l’isolement en impliquant leurs salariés. "Dans l’Ain, on a une commune de 6768 habitants qui comptabilise 70 bénévoles! Pourquoi? Parce qu’une entreprise - leader mondial de l’implant tissulaire - a mis en place une politique qui incite les salariés à s’impliquer dans la vie locale et pour le mieux vivre ensemble." Banco. Ils ont été nombreux à se lancer dans des actions bénévoles, selon la philosophie de Bip Pop.

Ici, Bip Pop devient "Monvoisin06aducoeur" En 2019, le Département des Alpes-Maritimes s’engage encore plus fortement dans la lutte - déjà engagée - contre l’isolement des seniors, en se dotant de l’outil Bip Pop. La plateforme "monvoisin06aducoeur.fr" nait. Sébastien Martin, directeur de l’autonomie et de la MDPH [Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, Ndlr] chapeaute le dispositif. Et l’étoffe. Deux agents y sont dédiés, ainsi que deux téléconseillers. Il explique: "Pour éviter la fracture numérique, on a mis en place une plateforme téléphonique. Près de 90% des personnes passent par ce biais plutôt que par Internet." Le réseau de bénévoles est "certifié". Chaque candidat passe devant un jury composé de personnes qualifiées et d’un gendarme. Ensuite, deux jours de formations sont mis en place. On leur enseigne les gestes de premiers secours et on définit clairement les contours de la mission. On donne les limites, on cadre le rôle du bénévole. La charte est signée avec le président du conseil départemental. Un processus… un peu pesant? "Pas du tout! Quand il y a une demande, un entretien est passé dans la semaine. Le jury se réunit trois fois par mois. On organise même, parfois, des séances en visio, pour éviter des déplacements et optimiser encore un peu plus le temps." Un engagement tout en souplesse

Mireille Munier est bénévole, à Nice. Photo Gaelle Belda.

Mireille Munier, bénévole à Nice, confirme: "Tout est très fluide. Que ce soit pour les entretiens ou pour la formation. On est vite mis en relation avec les personnes en demande." Cette retraitée du "domaine de la santé", déjà engagée auprès d’associations, s’est inscrite peu après le lancement de monvoisin06aducoeur. "Il y a eu le confinement et je n’ai pas été sollicitée." Et puis c’est venu. "J’interviens dans ma zone, autour du port de Nice. Et beaucoup pour des balades, des discussions, un jeu." Elle aime la souplesse de son engagement. "Quand on est bénévole pour une association, on sait qu’on a des astreintes, un certain nombre d’heures à donner, des impératifs… Ce n’est pas toujours simple de composer avec son emploi du temps personnel. Là, c’est très différent. Si je peux, j’y vais avec bonheur. Si je ne peux pas, c’est un autre bénévole qui assurera." Des liens peuvent aussi se développer. A ce moment-là, le bénévole a tendance à assurer le suivi. "Ce sont des moments très gratifiants. Les personnes que l’on rencontre ont tendance à s’ouvrir très facilement. Très sincèrement. Cela est très touchant." En général, elle reste une heure. Elle rit: "Mais si la partie de Scrabble n’est pas terminée, je ne m’en vais pas! On finit notre jeu quand même!" Quelques minutes au téléphone suffisent parfois à adoucir un profond sentiment de solitude. Philippe de Poli, 67 ans, partage la même philosophie. Pas question de chronométrer son temps d’intervention. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne met pas de limite. Il en faut: il est sollicité plusieurs fois par semaine, chaque semaine, pour diverses missions et pourrait vite se faire déborder. "J’étais cadre commercial, et quand j’ai arrêté, je n’ai pas voulu me retrouver sans occupation. Il me fallait néanmoins participer à quelque chose de carré, de structuré: sinon je n’aurais pas pu adhérer." Monvoisin06aducoeur répondait à ces critères. "Il y a un vrai accompagnement, un vrai suivi de la part des services du Département. On appelle, on nous répond. Si ce n’est pas le cas, on reçoit un sms et on nous rappelle dans la journée." Courses, conversation téléphonique, promenade, accompagnement chez le médecin - "J’étais chez l’ophtalmo hier!" -, le bénévole se rend disponible dès que possible.

Philippe De Poli, intervient comme bénévole à Saint-Laurent-du-Var. Photo Gaelle Belda.