Pour l'inauguration du Centre culturel Prince Jacques, Beausoleil invite tous les enfants à un spectacle exceptionnel

"Je suis très heureux de vous offrir d’être les premiers spectateurs de la scène du Centre culturel Prince Héréditaire Jacques de Monaco! Je voulais que vous, qui aimez la musique, la danse, le théâtre, et les pratiquez ici à Beausoleil, soyez les premiers invités", a chaleureusement expliqué le maire Gérard Spinelli devant une salle emplie d’enfants, d’ados et leurs parents.

La Ville avait en effet choisi pour ce week-end inaugural d’inviter à un spectacle exceptionnel tous les enfants qui pratiquent une activité artistique dans les écoles municipales de musique, de danse ou suivent des enseignements de théâtre. Les futurs acteurs du lieu en somme.

Les Kids United et Raffi Arto!

Et le cadeau de la ville aux enfants artistes fut à la hauteur! Un après-midi formidable, un peu magique même, avec un très beau spectacle: des chansons brillamment interprétées par des artistes de leur génération!

Un après-midi dont ils se souviendront. Sur scène, des jeunes artistes internationaux, les "Kids United New Generation" et des enfants stars du petit écran issus de "The Voice kids".

Autant dire qu’entre la scène et la salle, le courant est passé. Des voix exceptionnelles ont résonné dans la nouvelle salle de spectacle bondée, avec parfois des refrains repris en chœur par le public.

Une composition personnelle d’une jeune artiste était même présentée en avant-première sur la scène du CCPJ, un honneur et du bonheur! Le répertoire était très varié (époques, styles et rythmes), et a clôturé sur des douces chansons de Noël extraites de leur tout dernier album. Le public a fort applaudi les artistes talentueux qui ont assuré avec une superbe présence sur scène.

Enfants et parents furent ensuite invités à un goûter hyper gourmand. Le sourire des enfants, les voix des enfants portant des chansons du répertoire universel, de quoi porter chance à l’avenir de l’équipement.

Beau début en tout cas!