Pour les autistes, l’éducation c’est tous les jours et à vie

Trois cents personnes sont réunies ce soir au Yacht-Club, à partir de 19 heures, pour le gala annuel de Monaco Disease Power dont le président d’honneur est le prince Albert II. Un nom d’association qui résonne de façon discrète mais non moins récurrente en Principauté.

Voici douze ans que la présidente-fondatrice, Muriel Natali-Laure, œuvre avec efficacité pour aider les autistes et leur famille. Elle sait de quoi elle parle.

Sa fille Amélie a 27 ans aujourd’hui et vit avec de nombreux handicaps et troubles mentaux. Ce doux prénom, Muriel Natali-Laure l’a choisi comme une évidence pour ouvrir en 2013 la Maison d’Amélie, « une structure d’hébergement pour séjours de répit » à Annot (Alpes-de-Haute-Provence). Un concept nouveau qui a eu un tel succès que l’année dernière, la surface a été doublée avec « La Maison des copains », passant de vingt à quarante le nombre de personnes pouvant être accueillies. Et dans deux ans, l’association espère pouvoir aller encore plus loin avec un programme pour des longs séjours.

Alors ce soir, l’occasion est donnée pour rassembler les forces, rendre compte du travail sur le terrain et récolter des dons nécessaires au développement des projets. Et avec Muriel Natali-Laure, on parle d’argent sans complexe.

« Cette soirée nous permet de récolter 100 000 euros ; une somme que les donateurs doublent dans le prolongement du gala. Ce rendez-vous est donc très important car le budget de l’association est de 300 000 euros par an. »

Au Yacht-Club s’apprêtent donc à se réunir nombreux représentants de structures bienfaitrices, parmi lesquelles la Fondation Cuomo, la Stavos Niarchos Foundation, l’AMADE et la Fidinam International Charity Foundation.

Au cours de la soirée, une tombola, les Percujam - groupe de treize musiciens autistes parisiens et Bill François, qui a gagné le concours de l’éloquence au grand oral de France 2 en février dernier,... De quoi donner aux convives tout ce qu’il faut de vrai et de diversité et ainsi encourager la générosité.

Rencontre avec Muriel Natali-Laure.