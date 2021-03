Pour le maire, le village de Tende sera "sauvé dès que la route et le train" seront restaurés

Julien Barberot n’a pas renoncé. Il compte toujours s’établir en famille à Tende. Pourtant, le 2 octobre 2020, sa femme et ses enfants ont été sauvés in extremis à bord du godet d’un tracteur. Leur chalet a été happé par les flots peu après.

Depuis, le couple et ses trois enfants panse ses plaies à Cagnes-sur-Mer. Il se bat pour rebâtir sur le terrain familial, situé près de la station-service. Plus loin des rives, à l’abri de nouvelles digues. Mais il attend. Le porter à connaissance, ce document qui définira les nouvelles zones constructibles, se fait désirer. "On nous avait dit fin décembre, puis fin janvier, fin mars, maintenant fin juin... Mon épouse est au bord de la crise de nerfs!"

Julien Barberot, 43 ans, trépigne d’impatience. En fait, "ce n’est pas qu’une maison. On a besoin de ça pour se reconstruire. Je veux montrer aux enfants que, même de ça, on peut se relever."

"On est costaud, mais..."

L’attente. Ce leïtmotiv résonne cinq kilomètres plus haut, à Vievola. Ce hameau n’est que champ de ruines, de pierres, de métal et de bois enchevêtrés. On y monte par une piste tracée dans le lit majeur du fleuve. Des maisons sont restées debout. La chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation est miraculée.

On y croise Maryse Sassi, 60 ans. Elle juge la situation "catastrophique. On est costaud mais là, il suffirait d’un rien..." Entre tempête et Covid, son restaurant La Taverne est fermé depuis octobre. La moitié de ses deux cents ruches a disparu. "On n’a pas de perspective d’avenir. On ne voit pas d’avancée". Pourtant, les ouvriers s’activent le long de la RD 6204. "Ça bosse... Mais c’est tellement long!"

À Vievola, le temps semble suspendu. Maryse Sassi désigne la piste délaissée. " Il faut se rappeler que c’était une route internationale... Il faut absolument rétablir la liaison avec l’Italie!" Rompre l’isolement. Traduire un nouvel élan. C’est le souhait de Maryse comme de son amie Wanda Pascucci, 68 ans, native de Saint-Dalmas-de-Tende. "Les travaux, ils montent, ils montent... Mais ici, on ne voit rien arriver." Voir des engins de chantier. Au-delà, sentir que la France n’oublie pas la haute Roya, qui l’a rejointe en 1947 seulement.

"Tellement d’atouts"

"On est tous traumatisés. Celui qui vous dit "Je vais bien", c’est le pire!", estime Wanda. Elle-même a craqué deux mois après Alex, "sans savoir pourquoi.". Elle comprend ceux qui ont rejoint Menton ou Nice, ceux qui "n’avaient pas de racines comme nous". Maryse, elle, ne partira pas. "Pour aller où?"

Six mois après Alex, les Tendasques ont le moral en berne. Jean-Pierre Vassallo le sait bien. Le maire tient à "envoyer des messages d’espoir". À souligner "l’attachement à cette vallée extraordinaire". À rappeler que trois commerçants viennent de s’implanter. "On a tellement d’atouts: la faune, le tourisme... Nous, dès qu’on a les routes et le train, on est sauvés!"