Pour le fils de Joséphine Baker, accueillir sa mère au Panthéon "cela veut dire beaucoup"

Avec l’aide de la princesse Grace et du prince Rainier, Joséphine Baker avait pu être hébergée avec tous ses enfants adoptés - sa "tribu arc-en-ciel" - dans la villa "Maryvonne" à Roquebrune-Cap-Martin.

Née dans le Missouri et enterrée à Monaco, elle sera la première femme noire à reposer dans la nécropole laïque. Alors forcément, les souvenirs de Luis, qui habite Menton, affluent.

"C’est oui!", a dit le chef de l’État le 21 juillet à l’Élysée. Un comité de soutien comptant plusieurs personnalités, dont le romancier Pascal Bruckner, le chanteur Laurent Voulzy, l’entrepreneuse Jennifer Guesdon, l’essayiste Laurent Kuperman et son frère Brian Bouillon-Baker a convaincu Emmanuel Macron.

"C’est une immense fierté pour mes frères et sœurs, pour moi." Attablé en terrasse face au Cap Martin, Luis Bouillon-Baker, l’un des douze enfants de Joséphine Baker, savoure la nouvelle du jour révélée par nos confrères du Parisien. Sa mère entrera au Panthéon en novembre.

"Elle a toujours défendu de nombreuses causes"

L’artiste sortait d’une faillite financière. Remonter sur la scène du Sporting, chanter au bal de la Croix-Rouge relancera alors sa carrière.

Luis se souvient qu’elle lui demandait de la conduire alors qu’il n’avait pas encore passé le permis. "Je pilotais sa Volkswagen-Porsche 914 blanche. Elle avait dans les 70 ans et faiblissait. Elle voulait que je l’amène de Roquebrune à Monaco, c’était un peu limite", sourit-il. Voix calme, douce, Luis raconte sa mère.

Il attend de cette panthéonisation qu’elle redresse une injustice. "Ce qui me choquait un peu jusque-là, c'est qu'on représentait ma mère comme l'actrice, la danseuse avec des bananes, alors qu'elle était tellement plus que ça. On n'a jamais suffisamment mis en avant son action résistante durant la guerre."

Et pourtant, la chanteuse n’est pas uniquement l’interprète de J’ai deux amours. La militante noire, antiraciste, a combattu le nazisme dès la première heure. En 1939, elle s’engage dans le contre-espionnage. Lors de sa première mission à destination de Lisbonne, elle cache dans son soutien-gorge un microfilm contenant une liste d’espions nazis, qu’elle remet à des agents britanniques.

Un microfilm dans son soutien-gorge

S’engageant pour la Croix-Rouge, elle rejoint les services secrets de la France libre, cachant des messages de la plus haute importance dans ses partitions. Au Panthéon, elle rejoindra Jean-Moulin.

Dans sa lutte pour les droits civiques, elle a défilé avec Martin Luther King. "Elle a toujours défendu de nombreuses causes. Même les derniers temps, quand elle chantait, c'était pour mettre en avant la misère du monde, pour défendre les enfants victimes de famine en Afrique."