Pour la semaine de réduction des déchets, les lycéens monégasques stylisent leurs vieux vêtements pour une mode éco-responsable

C’est aussi le moment pour ces créateurs de rencontrer des jeunes impliqués dans la cause environnementale. Serpil Duzgun représentante de la marque Bukawa Swim, constate l’importance de cette rencontre. "Cette génération s’intéresse vraiment à cette nouvelle façon de faire de la mode, ils sont très à l’écoute et peuvent nous inspirer pour continuer à créer."

C’est également le moment pour ces jeunes de rencontrer des acteurs de la mode écologique. Louanne, aussi élève de seconde à FANB, est passionnée de mode et voit dans cette journée une réelle opportunité. "On voit plein de choses qu’on n’aurait pas pu voir sinon. J’ai pu discuter avec des créateurs et faire évoluer ma vision de l’écoresponsabilité."

"L’écologie et le recyclage ne sont pas des contraintes"

L’objectif principal était de donner aux jeunes une idée de comment créer la mode de demain. Inès Bensalah, créatrice de la marque monégasque Inessa Creations et co-organisatrice de cet évènement constate l’engouement général lors de cette journée.

"Le centre de cette cause ce sont les jeunes, les acteurs d’aujourd’hui et de demain, le but c’est de communiquer de transmettre et de les éduquer et c’est magique parce que ça marche. Ils ont aussi besoin d’apprendre ça, c’est un peu comme un guide de survie pour plus tard, ça développe leur côté créatif et leur indépendance."

Serge Gobbi résume finalement cette journée. "On a essayé de leur montrer que tout est lié, que ce soit la mode, le recyclage et la protection de la biodiversité et qu’ils voient que l’écologie et le recyclage ne sont pas des contraintes."