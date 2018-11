Pour Isabelle Bonnal "donner un peu de soi" pour la Journée Internationale des Droits de l'enfant "est nécessaire"

Les Droits de l’enfant… Le sujet pourrait se fondre dans les journées internationales dédiées à ceci ou cela s’il n’était pas rappelé une réalité à peine imaginable. Au travers du monde, 264 millions d’enfants travaillent, 120 millions vivent dans la rue, 121 millions sont privés de scolarité, 9 millions meurent de faim.

Après la course de 1.300 élèves et personnel du collège Charles-III dans le cadre de la "No Finish Line" la semaine dernière, et au lendemain de la Fête nationale, des animations, des ventes, un spectacle de danse, puis une conférence-débat sont programmés pour alerter et encourager les dons.

Pour Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, il s’agit de mobiliser, encore et encore, pour que l’ensemble des acteurs de la Principauté mesurent les enjeux à relever.

Sur la Journée internationale des droits de l’Enfant à Monaco

"Cette journée existe depuis 29 ans. Nous organisions de petits spectacles de...