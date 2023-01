Pour inciter les Monégasques à donner leur sang, le Palais princier met à contribution son personnel volontaire par une journée de collecte

Donner son sang. Le geste se veut rapide, à peine 30 minutes en englobant le questionnaire médical et la collation, et peut littéralement sauver une vie humaine. "Le sang est indispensable pour soigner les patients sous chimiothérapie à cause d’un cancer, ceux dont la moelle osseuse ne fonctionne plus et ceux victimes d’hémorragie après un accident de la route ou un accouchement", résume le Dr Mélanie Rinaudo, chef de service du Centre de transfusion sanguine (CTS) au CHPG.

Malgré cette perspective d’une bonne action, la Principauté peine à être autosuffisante en poches de sang, avec une pénurie plus marquée pour le groupe sanguin "O-". Une denrée rare pourtant indispensable dans le cadre d’urgences vitales chez les jeunes.

Ainsi, pour combler ce manque criant, les autorités sanitaires monégasques s’approvisionnent auprès de l’Etablissement français du sang avec qui une convention a été signée.

Une vingtaine de volontaires

Face à ce constat implacable, le prince Albert II a souhaité placer le Palais princier en exemple en organisant, ce mercredi, une collecte de don du sang entre ses murs. Entre 8h et 14h, deux infirmières du Centre de transfusion sanguine ont prélevé 400 à 480 ml de sang à une vingtaine de volontaires, qu’ils soient carabiniers du Prince ou employés au sein de la demeure princière.

Un chiffre à revoir à la hausse si l’on inclut les donneurs réguliers et ceux qui, les jours précédents, se sont fait "piquer" directement au CHPG, à défaut d’être disponibles ce jour-là. Le souverain monégasque, qui devait en être, a finalement annulé sa venue après avoir été testé positif à la Covid-19 ce mardi.

"L’idée est d’envoyer un message fort à la population pour donner son sang mais aussi de susciter des démarches similaires auprès d’autres institutions et entreprises de la Principauté, confie Isabelle Costa, conseillère au cabinet du prince Albert II, notamment en charge des questions sanitaires. Que celles-ci puissent aménager des créneaux sur le temps de travail. Les gens sont volontaires mais les conditions matérielles les empêchent parfois de donner leur sang."

En bref, faciliter le don du sang à Monaco, à l’image du concept de "Bloodmobile" mis en place en 2021. Le véhicule rose, floqué de stickers, sillonne le territoire pour emmener les donneurs de sang au Centre de transfusion sanguine et les ramener sur leur lieu de résidence ou de travail. "Environ 200 personnes en ont bénéficié lors des six premiers mois de 2022", chiffre le Dr Mélanie Rinaudo.

"Je dois être l’un des premiers à devoir donner"

Pour certains, ce mercredi, c’était une grande première. "L’occasion s’est présentée, je l’ai saisie. Sur le lieu de travail, cela facilite vraiment les choses car les démarches sont rapides, il n’y a pas de file d’attente et on est encadré et mis en confiance par des gens que l’on connaît, confie un employé, pourtant frileux à l’idée de réitérer une mauvaise expérience de piqûres. Je n’ai rien senti. Le personnel était bienveillant et, en plein prélèvement, me félicite de sauver une vie. C’est surprenant mais agréable. Avant cela, j’étais mal à l’aise et triste de ne pas faire ce geste car mon groupe sanguin est bon (O). Je dois être l’un des premiers à devoir donner."

Peut-être le début d’une longue série pour ce salarié du Palais princier? Et le Dr Mélanie Rinaudo de conclure: "Nous ciblons prioritairement les gens qui ne pensent pas à donner le sang. L’idée est de les amener à le faire pour la première fois et de les fidéliser."

Le chiffre 1975. C’est le nombre de poches de sang prélevées en 2022 par les équipes du Centre de transfusion sanguine, localisé au Centre hospitalier Princesse-Grace de Monaco. Loin des 5.000 poches nécessaires pour assurer le besoin transfusionnel des patients soignés en Principauté.Il est possible de donner son sang au Centre de transfusion sanguine les mardis et jeudis de 8h à 14h et les mercredis de 10h à 15h. Rens. et prise de rendez-vous au +377.97.98.98.20. ou 97.98.97.42.