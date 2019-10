Pour aider les personnes à mobilité réduite et protéger les concessions, le cimetière de Monaco se dote de voiturettes électriques

Un service d’autant plus utile que l’affluence devrait significativement croître pour le 2 novembre, connu pour être "le jour des morts".

"La tendance est à la crémation"

Comme d’autres endroits en Principauté, le lieu où "dorment" les défunts n’échappe pas à cette touche écologique. Ni à l’innovation, d’ailleurs.

Depuis quelques années, déjà, des bornes tactiles et interactives permettent aux visiteurs de glaner une kyrielle d’informations. Outre les renseignements basiques – le nom et prénom du défunt, la date de son décès, le secteur et la photo de la concession – "les visiteurs peuvent la géolocaliser avec un système de QR Code."

Avec l’indication du cheminement jusqu’à celle-ci, au cas où l’orientation ne soit pas leur qualité première. On y retrouvera notamment les 546 cases columbariums, récemment construites dans un espace dédié et inaugurées dans les prochains mois, répondant ainsi à une demande croissante de la crémation en Principauté.

"À Monaco, il y a environ 600 décès par an.La tendance est à la crémation puisque 60% des défunts choisissent cette technique funéraire, détaille Pascal Blanc. En concertation avec la mairie, on a décidé qu’il fallait doter le cimetière de cases columbariums pour les quinze prochaines années. Avec les concessions trentenaires que l’on peut reprendre s’il n’y a pas de renouvellement, on aura toujours une capacité d’inhumer en Principauté."

Savoir +

Comme chaque année, la prière des vêpres sera célébrée par Monseigneur Bernard Barsi dans la chapelle du cimetière ce vendredi à 15 heures, suivie de la bénédiction des tombes.