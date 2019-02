Polémique sur Bilal Hassani, crêpes vegan, maladie de Lapeyronie: voici votre brief info de dimanche soir

Polémique sur Bilal Hassani. Henri Leroy, le sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes, a envoyé un courrier aux trois juges français du concours de l’Eurovision, André Manoukian, Vitaa et Christophe Willem. Objet de son courroux: le chanteur queer Bilal Hassani. Motif: une mini-vidéo postée sur Twitter. Explications.

Crêpes vegan. Pour fêter la Chandeleur, l’association L214 qui milite contre l’élevage industriel a proposé, ce dimanche 3 février à Toulon, une dégustation de crêpes revisitée, "sans cruauté animale". On les a goûtées et c'était... surprenant.

Maladie de Lapeyronie. Votre pénis est courbé? Attention, il peut s'agir de la maladie de Lapeyronie. Mal connue, elle est extrêmement difficile à vivre pour les hommes qui en sont atteints. Elle se caractérise par l’apparition de plaques fibreuses de collagène au niveau de l’enveloppe des corps caverneux de la verge, provoquant douleurs et surtout une courbure à l’érection. En voici les causes et le traitement.