Point sur la circulation, accord pour les municipales à Menton, Foire de Nice maintenue: voici votre brief info de vendredi matin

Le point sur la circulation. Un accident perturbe le trafic entre Cannes La Bocca et Mougins. Des ralentissements sont aussi à noter entre Antibes et Villeneuve-Loubet et entre Menton et Roquebrune-Cap-Martin.

La météo. Le soleil brillera toute la journée sur l'ensemble du département. Une autre bonne nouvelle: le vent s'est enfin calmé! Côté températures, on grimpera jusqu'à 16°C.

Et dans l'actu...

Accord pour les municipales à Menton. Un accord a été trouvé entre Jean-Claude Guibal, maire de Menton qui brigue un sixième mandat, et Alexandra Valetta-Ardisson, députée LREM, pour les élections municipales.

Foire de Nice maintenue. Après l'annulation des dernières festivités du Carnaval de Nice 2020, la question se posait pour cet autre événement majeur, qui doit débuter le 7 mars. Finalement, tous les événements culturels et sportifs sont maintenus. La foire aussi.

Cheval sauvé deux fois dans le Var. La Fondation Brigitte Bardot a accueilli le cheval de Delphine dont le compagnon est mort de façon dramatique à Fréjus lors des dernières inondations en essayant de sauver ses équidés.