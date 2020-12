Plusieurs jours sans navettes Zest dans la vallée de la Roya: voici pourquoi le service a été perturbé

L'impact de la tempête Alex

La tempête Alex a tout aussi chamboulé le réseau Zest qui a dû s'adapter. "On a bricolé comme on a pu et on a réussi à mettre en place une liaison à partir du 30 novembre", précise-t-on du côté de Zest.

Ainsi la ligne 25 "post-Alex" c'est un véritable petit réseau: une liaison Menton-Vintimille connectée à une liaison Saorge-Fontan-Breil-Menton via Sospel et le col de Brouis. Puis des navettes Tende-Breil et Tende-La Brigue-Saint-Dalmas.

Pour accéder aux informations du réseau Zest, il est recommandé de consulter leur page Facebook et même vous inscrire aux alertes trafic par sms.