Plusieurs centaines de kilos de déchets collectés lors d'opération de ramassage citoyen à La Turbie

Pour une première, il aura réussi à regrouper une dizaine de personnes, toutes générations confondues. Anaïta et Ersilia, respectivement 12 et 14 ans, ont voulu elles aussi participé à l’aventure: "À la maison, on trie, on fait attention à acheter local, on utilise l’application Yuka", disent-elles.

"J’ai même commencé à me servir d’Ecosia (Moteur de recherche solidaire. Il reverse 80% de ses bénéfices à un programme de reforestation, NDLR)", ajoute fièrement Ersilia.

Même Léo, 6 ans, le cadet du groupe met la main à la pâte pour récupérer les déchets abandonnés.

Les plus aguerris de la bande n’en sont pas à leur première collecte, à l’instar des membres de l’association Irahta (Institut de recherches archéologiques et historiques de La Turbie et de ses anciens territoires, NDLR).

"On a entendu parler du ramassage qu’organisait Philippe. On a alors décidé de venir. On en avait déjà fait un dans une grotte située dans le quartier des Craus", raconte Jean-Philippe, membre de l’association.