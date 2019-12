Plus de 800 enfants aux arbres de Noël de la Mairie

Comme chaque année à l’occasion des fêtes, le Père Noël a fait un détour à l’Espace Léo-Ferré pour y vider sa hotte lors des traditionnels arbres de Noël. Durant trois soirées consécutives, le maire Georges Marsan, plusieurs de ses adjoints parmi lesquels Camille Svara, en charge du social, et Chloé Boscagli Leclercq, dédiée à la Jeunesse, ainsi que les équipes du service des seniors et de l’action sociale et du service petite enfance et familles de la mairie, ont accueilli plusieurs centaines d’enfants en ces veilles de fête.

Dans un premier temps, ce sont les plus petits qui ont été chouchoutés au cours de l’arbre de Noël des crèches qui s’est déroulé mercredi 11 décembre. Le lendemain, c’était au tour des enfants du personnel de la mairie. Enfin, vendredi 13 décembre, l’arbre de Noël de la Ville est venu clôturer la saison 2019.

Comme toujours, les services municipaux avaient soigneusement préparé ces trois rendez-vous en créant une ambiance chaleureuse et joyeuse aux couleurs de Noël à l’espace Léo-Ferré : boules colorées, allée de sapins, guirlandes pailletées, lumières tamisées mais aussi de nombreux stands d’animation (pêche aux canards, structures gonflables, atelier maquillage, sculpture sur ballons, spectacles…) étaient au rendez-vous. Sans oublier les gourmandises préparées sur place : pop-corn et crêpes (40 litres de pâte à crêpe confectionnés sur les trois jours)…

Au total, ce sont plus de 800 enfants qui ont profité de ces belles soirées à l’issue desquelles chacun a pu rencontrer le Père Noël et prendre une photo souvenir à ses côtés. Chaque enfant est reparti avec son cadeau et quelques gourmandises distribués par les membres du conseil communal.