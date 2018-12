Plus de 35 000 euros récoltés pour la Fondation Flavien

Nous pérennisons nos missions grâce à nos actions ». Au lendemain de la vente aux enchères, le fondateur et président de la Fondation Flavien, Denis Maccario, est ravi. Tous les lots sont partis ou presque et l'événement a permis de récolter 35 050 euros et plus.

Un joli cadeau pour Maxence

« Il nous reste deux lots d'une grande valeur. Même s'ils ne sont pas partis lors de la vente, je sais qu'ils trouveront preneurs en dehors. En plus de l'argent...