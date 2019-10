Chaque année, les participants viennent grossir les effectifs. Alors qu’ils étaient 233 l’année dernière, l’Échiquier mentonnais, qui organise l’événement, annonce 344 joueurs pour cette nouvelle édition.

"Deux compétitions ont été associées cette année, l’Open international jusqu’à vendredi et le championnat de parties rapides de la francophonie qui enchaîne ce week-end. ça peut expliquer pourquoi on a plus de monde", justifie un des organisateurs. Ou, tout simplement parce que les organisateurs mentonnais ont su implanter durablement l’événement dans l’univers des échéphiles.

8.000 euros de prix

Pour preuve, alors qu’un seul tournoi était organisé au départ, l’Open de Menton en propose à présent trois, en fonction des niveaux des joueurs, amateurs ou professionnels. Et certains viennent de loin pour y participer.