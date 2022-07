Plus de 180 logements domaniaux de la tour Testimonio II ont déjà été attribués à Monaco

Loyers et charges trop chers à Testimonio II? "Des commentaires anticipés et excessifs par rapport à la réalité"

Sur Facebook, dans un groupe privé consacré à l’échange d’appartements domaniaux entre Monégasques, plusieurs voix se sont élevées contre la supposée cherté des loyers et charges à Testimonio II. Interrogé à ce sujet dans l’émission parlementaire Üntra Nui, le président du Conseil national Stéphane Valeri a appelé "à la modération et à la raison" de tous. "Les prix des loyers et charges sont, bien sûr, plus importants que dans les immeubles de première génération mais les prestations ne sont pas les mêmes, a-t-il expliqué. Ces loyers restent, par exemple, nettement inférieurs à des loyers d’appartements comparables dans les communes limitrophes françaises."

Loyer de base: 9,30 euros

le m² par mois

"Ces commentaires étaient peut-être anticipés et excessifs par rapport à la réalité, réagit, quant à lui, Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie. Les Monégasques qui visitent les appartements depuis quelques semaines se rendent bien compte qu’il n’y a pas de justification à ces préoccupations et interrogations."

Et de dégainer arguments et chiffres: "Les charges comprennent les consommations d’eau chaude, de chauffage et de rafraîchissement en plus des dépenses habituelles comme le gardiennage et le nettoyage. Pour que ces charges ne deviennent pas excessives, un certain montant reste à la charge de l’État. Concernant les loyers, à titre de comparaison, le loyer de base pour l’Engelin et la Tour Odéon était de 9,12e le m² par mois, sachant que ces immeubles n’étaient pas équipés de cuisine. Pour Testimonio II, le loyer de base, valeur 2022, est de 9,30€ le m² par mois. » Soit 18 centimes de plus, pour des prestations plus qualitatives. « Les réseaux sociaux se sont, aussi, vite fait l’écho des satisfactions."

"Demander à tous d’être raisonnable"

"Je comprends que des foyers modestes trouvent ces loyers importants mais je leur rappelle qu’il existe l’aide nationale au logement, poursuit Stéphane Valeri. Le principe est très juste : on paye son loyer dans les Domaines selon ses moyens. Seulement 20% des revenus doivent être consacrés au loyer. Si ce n’est pas le cas, l’État donne la différence. Reste les charges. Quand vous avez l’aide nationale au logement, vous avez aussi 20% de votre loyer qui vous est donné en aide pour les charges. Mais pas pour les autres. Quand on a un revenu qui permet de consacrer 20% en payant son loyer et ses charges, il n’y a pas de raison que cet effort minimum ne soit pas demandé à toutes les familles monégasques. Il ne faut pas faire de démagogie, il faut parler vrai. Il faut demander à tous d’être raisonnable."