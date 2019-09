Le Diocèse de Monaco présente son programme 2019-2020 ce soir, à 20 h, dans l’auditorium de l’Agora.

Tout au long de la saison, plus d’une centaine de rendez-vous seront proposés, ouverts à tous, croyants ou non. Spectacles, rencontres, ciné-club, formations, rassemblements, voyages, conférences, débats…

À 21 h, une conférence de Mgr Guillaume Paris, vicaire général, abordera le thème « Une foi sans raison ? » et le mal à dire notre foi. À l’heure des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, du diktat émotionnel et sociétal, la raison semble souvent avoir le dessous face à l’émotion. Alors quand il s’agit de la foi, de ce que nous devons croire, tout devient très flou et se résume à une forme de sentimentalisme. Est-il important d’avoir la foi, une foi ? À quoi cela sert ? Éléments de réponse ce soir.