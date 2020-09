Plus d'appartements mais aussi plus d’attente pour les livraisons du Grand Ida et de Testimonio II bis

Sur le volet économique de la crise sanitaire, Stéphane Valeri a rappelé à Pierre Dartout souhaiter la poursuite de l’aide aux entreprises, travailleurs indépendants et commerçants "dont certains sont toujours impactés par la crise".



"On a toujours dit: discernement, dégressivité, et pas d’arrêt brutal et sans discernement des aides."



Les deux hommes ont ensuite longuement échangé sur le Plan national pour le logement.



"Nous avons accepté certains décalages dans des livraisons domaniales justifiées par l’amélioration sur le long terme de l’urbanisme et des immeubles", révèle Stéphane Valeri.

Le 16 juillet, le gouvernement avait en effet présenté un projet revu du Grand Ida.

"Une optimisation sans coût important dans des délais raisonnables."



Trois bâtiments au lieu de quatre, dont deux blocs 100% domaniaux, pour un total de 215 appartements.



"Le promoteur-constructeur nous a présenté un nouveau projet avec beaucoup plus d’ouvertures et d’espaces. Ce sera beaucoup moins gênant pour les immeubles voisins et nous permet d’avoir plusieurs milliers de mètres carrés [5.000 m2, ndlr] de commerces en plus, donc nous avons accepté un décalage de livraisons d’appartements domaniaux, au-delà des échéances électorales."



Livraison prévue au plus tard mi-2024.

"Une autre urgence réelle"

Quant à Testimonio II bis, la deuxième tour sera surélevée. Soit 12 logements supplémentaires et 167 appartements.

"Ce sont deux étages supplémentaires qui retardent de quelques mois [deux, ndlr] la livraison de TII bis mais ça nous permet, avec le gain d’appartements, de ne pas faire une ou deux autres petites opérations qui seraient venues s’ajouter au chantier".



Donc moins de nuisances.



Mais le Conseil national prévient, il faudra tenir les délais "car il y a une autre urgence qui est réelle, c’est les difficultés actuelles de logements de centaines de familles monégasques".