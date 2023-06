Entièrement relookée, l'aire de service de la "Riviera française" inaugurée sur l'A8

La décla'

"Je ne peux pas être heureux du timing. On nous avait annoncé que la bretelle de sortie "Monaco Est" devait ouvrir au départ en avril. Ce sera finalement en septembre. Mais on sent qu’on arrive au bout et l’achèvement de cette aire de la Riviera française est dans la continuité de ce qu’il va se passer avec l’ouverture de la bretelle. Il faut attendre encore un peu mais on sait qu’on y arrive. On voit que les travaux sont pratiquement achevés donc ça donne beaucoup d’espoir pour une ouverture définitive en septembre.", Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, à propos de la mise en service repoussée à l’automne 2023 (au lieu du printemps) de l’échangeur n° 58 Monaco Est.