Pierre Bardy nommé directeur général de la Société Monégasque d’Assainissement

Après une carrière au sein du Groupe ENGIE (GDF SUEZ) à Paris et en Suisse, puis chez Cometh Somoclim à Monaco, Pierre Bardy avait rejoint les équipes SMEG en 2020. Directeur des réseaux de chaud et froid urbains, il a notamment supervisé l’exploitation de la concession de Fontvieille et le déploiement des boucles thalassothermiques du Larvotto et de la Condamine.

Parallèlement, Pierre Bardy, ancien conseiller national, est aujourd’hui administrateur des SAM SWE, SAM Société d’Exploitation des Ports de Monaco (SEPM), et de la Société Monégasque d’Assainissement (SMA).

"Grand challenge"

"La Principauté de Monaco est à l’avant-garde des questions environnementales, qu’il s’agisse de valorisation énergétique bas carbone des déchets ou de l’exemplarité en matière d’économie circulaire qui figurent, sans nul doute, parmi les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée par le président de la SMA, Thomas Battaglione, et me réjouis de relever ce grand challenge, aux côtés de l’ensemble des collaborateurs de la SMA, qui œuvrent sans relâche depuis 1938 pour contribuer à la propreté de la Principauté et à l’attractivité de notre pays", a réagit Pierre Bardy.

Et Thomas Battaglione de déclarer: "Face aux enjeux stratégiques de la gestion de nos déchets, je sais que Pierre Bardy, qui travaille à mes côtés depuis 4 ans maintenant, aura à cœur de porter haut la qualité de service et l’engagement que l’on connaît des équipes de la SMA".

Pierre Weill prend la suite à la SMEG

Pierre Weill assurera désormais la direction des réseaux de chaud et froid urbains au sein de la SMEG, où il a été durant 12 ans chef du service technico-commercial, en charge de la distribution de l’électricité et du gaz dans les immeubles de la Principauté.

"Cette nouvelle étape de ma carrière représente une opportunité pour apporter ma contribution aux efforts collectifs visant à atteindre les objectifs de la transition énergétique de Monaco", a assuré l’intéressé.