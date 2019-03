Avec des salles pleines, la Ville de Beausoleil peut se réjouir de la 21e édition de son Festival de Musique de Chambre qui s’achèvera ce samedi 23 mars sur un récital de piano à quatre mains « Pianissimo ». Un concert des pianistes italiens Sandra Landini et Stefano Romani qui entraînera le public dans le monde romantique de Franz Liszt et la virevoltante virtuosité de Gioachino Rossini.

Lauréate du Concours Frédéric-Chopin de Rome

Sandra Landini fait ses études de piano avec sa mère Vilma Sepe et obtient le 1er prix du conservatoire de musique Luigi Cherubini de Florence. Très jeune, elle remporte de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment le prestigieux concours international Frédéric Chopin de Rome. Son activité pianistique l’amène à se produire en Europe et aux USA sur les plus grandes scènes. Elle se produit également avec différents orchestres européens en tant que soliste et vient de sortir un CD dédié à Chopin, Rachmaninov, Balakirov et Glinka.

Stefano Romani est diplômé de l’institut musical Boccherini de Lucca. Il se produit en tant que soliste et dans diverses formations de musique de chambre dans toute l’Europe du Palazzo ducale de Venise au Théâtre Verdi de San Severo.... Il enregistre de nombreux CD pour le label Papageno sur des airs d’opéras et de lieder avec soprano. Il enseigne le piano au conservatoire Luigi Cherubini de Florence et au conservatoire Bonporti de Trente.