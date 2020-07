PHOTOS. Vous avez jusqu'à mardi pour admirer 90 voitures d’exception exposées dans Monaco

"C’est un collectionneur qui achète toujours les derniers modèles neufs et ne roule pas avec. Il a 75 ans et aime les regarder dans son musée personnel, à température ambiante."

Seront ainsi adjugées une Ferrari F430 Scuderia Spider 16 M de 2009, une 488 Pista de 2019 et cette Ferrari 488 Pista Spider de 2019, estimée 500.000 - 600.000 euros, qui n’a roulé que 25 petits kilomètres depuis sa sortie d’usine!

"Sa combinaison de couleurs est unique et fait penser au Lamborghini Miura SV de l’époque avec ses jantes dorées, le vert de la carrosserie et l’intérieur rouge alcantara. C’est un outil extraordinaire avec énormément d’options."



Un bolide au bas de caisse, appendices aéronautiques et finitions intérieures tout en carbone.