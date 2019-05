PHOTOS. Voilà à quoi va ressembler le quartier du Larvotto à Monaco en 2020

Le site balnéaire du Larvotto se divise en trois niveaux: l’avenue Princesse-Grace, située en partie supérieure; la promenade haute, comprenant trois restaurants ainsi qu’un kiosque à journaux; la promenade basse, au niveau de la mer, avec ses commerces et ses plages.

Selon le gouvernement, la complète rénovation va permettre à la fois de mieux protéger la plage avec des brise-lames installés entre les digues ; d’offrir des surfaces commerciales plus qualitatives et plus attractives qui pourront de surcroît rester en activité toute l’année; d’élargir les espaces publics.

L’offre commerçante sera plus grande et plus diversifiée. Les restaurants plagistes bénéficieront de véritables salles intérieures, pour pouvoir rester en activité toute l’année.

Les accès piétons entre la promenade supérieure et la plage se feront via des escaliers et des ascenseurs.

Il n’y a plus d’accès au parking depuis la plage, les entrées et sorties se font par la promenade haute, notamment par des ascenseurs.

Une voie de desserte interne permettra la livraison des marchandises à l’arrière des commerces et l’évacuation des déchets. Elle prend naissance dans le parking du Larvotto, au niveau de la rampe nord qui sera mutualisée avec l’accès public réservé aux usagers du parking. Cette voie permettra une circulation en double sens à des engins de type petits trains électriques.

Plus de 15.000 m2 d’espace public sur la promenade haute constituée d’une promenade ombragée par une pergola recouverte de panneaux photovoltaïques ; d’une aire de jeux pour les enfants ; de la réintégration après restauration de la fontaine Guy Lartigue.

Plus d’un kilomètre de piste cyclable sera créé en dehors du flux automobile, entre l’extension en mer et la rénovation du site du Larvotto.

Le projet d’éclairage prévoit la mise en valeur et la sécurisation des espaces publics la nuit; un éclairage aux abords de la piste cyclable ; un éclairage en sous-face de la pergola ; un éclairage continu de la façade des commerces au niveau de la plage.

Des bornes de sécurité anti-intrusion seront installées le long de la promenade haute, avec des bornes escamotables au droit des accès véhicules.

Afin de mieux protéger la plage, des brise-lames par "géotubes" seront créés entre les digues. Cette solution a été privilégiée car elle est la moins invasive pour l’environnement. Selon le gouvernement, l’emprise des "géotubes" n’a pas d’incidence sur l’herbier de posidonies.

des commerces plus attractifs