PHOTOS. Vingt-deux Bugatti en route vers Molsheim en traversant la France font escale à Monaco

Pour autant, confortablement installé dans les fauteuils du lobby de l’hôtel de Paris, on sent bien que le PDG aimerait en dire plus.

"Quand on parle d’hypersportive comme la Chiron, je crois que le moteur thermique est ce qu’il y a de mieux. Et ce sera encore le cas dans la décennie qui vient. Ce sont des pièces très rares, pour collectionneur. Si ce nouveau modèle est un véhicule que l’on va utiliser chaque jour, tout devient possible, y compris un modèle totalement électrique. Parce que si on utilise la voiture tous les jours, c’est important d’avoir la réduction maximale de CO2. Sur l’hypersportive, l’impact est moindre puisqu’on roule 2.000 km/an et que l’on produit une centaine de pièces chaque année. C’est très ponctuel. Ça n’a pas vraiment d’impact."