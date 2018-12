PHOTOS. Un Noël aux couleurs de la Nouvelle-Orléans sur le port de Monaco

Cette 19e édition du village de Noël n’aura rien de classique. Bien au contraire. Avec des nouveautés, des animations et des décors qui donnent l’impression de se balader dans un village de Disney, la Principauté a décidé de faire honneur à la Nouvelle-Orléans, qui fête cette année, ses 300 ans d’existence. Un thème retenu par le conseil communal et son service animations.

Boutiques et restauration



Rien n’est laissé au hasard et tous les sens sont en éveil. Petits et grands pourront déambuler au rythme des morceaux de jazz dans les trois différentes zones du village, à savoir la ville, la banlieue et le bayou. Attention, dans le bayou, c’est marécageux, enfin, ça y ressemble beaucoup tout du moins. Les quelque vingt-cinq chalets traditionnels ont totalement été camouflés et ont même pris de la hauteur cette année.



À l’intérieur de ces derniers, chocolat chaud, fondue savoyarde, foie gras et autres mets délicieux des producteurs monégasques et d’ailleurs, mettent l’eau à la bouche. Sans oublier toutes les petites boutiques qui proposent de jolies créations artisanales, gadgets, bijoux, décorations, accessoires en tout genre. Idéal à l’approche des fêtes de Noël pour faire plaisir. Ou se faire plaisir.



En parlant de plaisir et de restauration. Pour la 19e édition, La Boucherie et son propriétaire, Frédéric Minne, ont mis les petits plats dans les grands.

Cochon grillé, autres grillades et frites maison pourront se déguster à l’étage supérieur de ce restau-bateau éphémère.

Deux nouvelles attractions



"Cet étage est tout nouveau et ça faisait longtemps que j’y pensais. Et cette année, il est là, prêt à accueillir 120 personnes en même temps. Éclairée et chauffée, nous avons voulu donner à cette salle, des airs des bateau en bois que l’on peut voir en Louisiane", précise le propriétaire, qui est présent au village de Noël depuis sa création en 1999.



Et il l’atteste, les choses ont bien changé en presque vingt ans. Ce Noël 2018 est véritablement celui de l’innovation. Sur le port Hercule, les attractions phares du village, la grande roue et le carrousel trônent toujours. Et pour le plus grand bonheur des enfants, le royaume du divertissement s’est agrandi. Exit les canards traditionnels, les petites têtes blondes partiront à la pêche aux boules de Noël et pourront désormais même faire un tour de petit train.

Des photos originales



Beaucoup se demanderont, et à juste titre, quelle est la fonction de la borne placée à proximité du centre du village. La réponse se trouve dans l’application à réalité augmentée, "Play Magic". Une fois cette dernière téléchargée, il vous faudra scanner le QR Code présent sur la borne pour découvrir trois filtres qui vous permettront de donner un peu de magie et féerie à vos clichés, ainsi qu’à vos souvenirs. Et cette 19e édition devrait en laisser de bons, dans les mémoires des visiteurs, déjà très nombreux hier, à l’ouverture.