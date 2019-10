PHOTOS. Roger Moore, Joséphine Baker, Léo Ferré... ces personnalités qui reposent au cimetière de Monaco

"On retrouve le blason de sa famille, ce qui est assez rare. De plus, à côté de lui repose Lewis Gilbert, un producteur britannique pour qui Roger Moore a été acteur", note Pascal Blanc, directeur de la Somotha, société chargée par la Principauté d’assurer les services funéraires.

Autre concession atypique, celle de Giovanni Luigi Bonelli, auteur et éditeur italien de bandes dessinées, avec sa statue en bronze représentant un cow-boy et son cheval.

Parmi les 7.875 concessions répertoriées sur le terrain de 2,3 hectares, on citera pêle-mêle: Léo Ferré, le chanteur, compositeur, poète, écrivain et anarchiste français et monégasque de naissance.

Jean-Michel Folon, l’aquarelliste connu pour son décor de la chapelle des Pénitents blanc à Saint-Paul-de-Vence.

Ou encore Joséphine Baker, la chanteuse et danseuse américaine, naturalisée française. Sans oublier Marie Bell, Jean Chevrier, Lucien Gallas, Augusto Maccario, Anthony Burgess ou encore Ashraf Pahlavi, la sœur jumelle du dernier Chah d’Iran.