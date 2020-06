PHOTOS. Revivez le feu de joie à Monaco pour la fête de la Saint-Jean

Autour du grand amas embrasé de branches et brindilles, la Palladienne de Monaco a fait son grand retour scénique avec deux chorégraphies bien ficelées. On ne les avait plus revues depuis… la Sainte-Dévote en janvier dernier. Une prestation logiquement adaptée au contexte sanitaire du moment. Une formation restreinte – seulement cinq danseuses contre vingt d’ordinaire –, pas d’orchestre pour les accompagner dans leur pas, pas de danse main dans la main, non plus.

Au balcon du Palais princier, la famille princière n’a pas manqué une miette du spectacle et de l’embrasement. On y apercevait le prince Albert II et la princesse Charlène, ainsi que le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.