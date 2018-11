PHOTOS. Revivez la prise d'arme et le défilé militaire de la Fête Nationale monégasque

Quarante petites secondes. C’est le laps de temps qu’il a fallu au couple princier pour, une fois la messe achevée en la cathédrale, rallier leur demeure. Là, sur la place du palais, des centaines de Monégasques, d’Enfants du pays et de touristes les attendaient, en brandissant fièrement leurs drapeaux.

Aux fenêtres des bâtiments, aussi, il faisait bon pavoiser. Ici et là, certains arboraient ostensiblement le dress code local: rouge et blanc. Jusqu’à, pour certains, tricoter une écharpe, spécialement pour l’occasion.

"On a travaillé quarante ans en Principauté. Même si on est Français, on est attaché à ce pays et on se sent un peu Monégasque. C’est beau de voir les traditions perdurer autour du prince", réagissent Marie-Thérèse et Guy.