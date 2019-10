PHOTOS. Retour en images sur l’incroyable soirée "secrète" au Casino de Monte-Carlo

"La stratégie de notre président Jean-Luc Biamonti, axée notamment sur la redynamisation du Casino de Monte-Carlo, porte ses fruits : nos événements exclusifs, à l’image de cette soirée “Secret Games”, sont devenus des rendez-vous incontournables pour les grands joueurs du monde entier, ravis de vivre le jeu façon Monte-Carlo : festif, étonnant et suscitant des émotions inoubliables."

Samedi soir, Pascal Camia a accueilli avec ces mots le prince Albert II, accompagné de sa sœur la princesse de Hanovre, les enfants de la princesse Stéphanie Camille Gotlieb, Louis Ducruet et son épouse Marie, ainsi que les cent vingt convives de la Société des Bains de Mer venus de vingt-quatre pays.

Séduire les joueurs

La société, qui a le monopole sur les jeux en Principauté, renouvelait, cette année encore, le rendez-vous exceptionnel qu’elle organise une fois par an depuis 2017 pour séduire une clientèle toujours plus exigeante. Et cette année, place à l’ambiance sulfureuse des cabarets et clubs clandestins à l’époque de la prohibition aux États-Unis. Parce qu’il n’y a rien de plus irrésistible que l’interdit…

Les invités ont ainsi emprunté une porte secrète de l’allée François-Blanc, puis parcouru les couloirs animés par des saynètes inspirées de l’époque de la prohibition. Tout cela jusqu’à la salle Médecin où étaient dressés tables et cabaret éphémère mis en scène par l’atelier parisien Lum.

Le Lido pour le final

Pour ce troisième rendez-vous entre joueurs « haut de gamme », le dîner fut ponctué par des intermèdes musicaux et chorégraphiques du meilleur goût : revue d’ouverture inspirée de Busby Berkeley, trio de jazz, performance de la chanteuse, actrice et mannequin Caroline Vreeland, numéro de Mosh, étoile montante de la scène burlesque de Los Angeles, et final avec les danseuses du Lido. Un cocktail de réjouissances, jusque dans l’assiette grâce au chef exécutif du Casino de Monte-Carlo Thierry Saez-Manzanares et le directeur des Événements culinaires.

La soirée s’est poursuivie autour des tables de jeux et machines à sous dans le plus grand secret…