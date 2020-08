PHOTOS. Reportage au cœur d'une maraude sanitaire qui vient en aide aux migrants à la frontière franco-italienne

« Les migrants sont dans un modus de survie. Ils ont pour logique d’avancer et la psychologie passe derrière. Tant qu’ils marchent, ils ne pensent pas. Mais le psychotrauma lié à l’exil est un fait. »

Faute d’avoir pu venir à bord du camion de Médecins du monde, dans lequel se trouve toute une panoplie de matériel, les deux bénévoles transportent des bacs en plastique remplis d’un large panel de pansements et de comprimés achetés en Italie – la distribution de médicaments français à l’étranger étant interdite. « C’est un peu du bricolage, on fait avec les moyens du bord. Au début, on venait avec des sacs à dos et une frontale », expliquent-elles, plaçant un carton devant un jeune Afghan pour qu’il puisse y poser sa jambe.

Grâce aux indications de ses cousins qui l’entourent, Anne-Rachel comprend que les adolescents – ils ont 16 et 17 ans – sont passés par les Balkans.

Ils ont essuyé trois échecs avant de réussir à entrer en Italie depuis la Slovénie. À chacune des personnes soignées, les bénévoles posent de courtes questions : âge, origine, depuis combien de temps ils sont en route.

La plupart du temps, les réfugiés ont pris un an ou deux avant d’arriver à la frontière franco-italienne. « Toutes ces données servent à l’association pour le plaidoyer », souligne Anne-Rachel.

Précisant que leur travail est tourné vers le soin, mais relève aussi de la prévention : les données récupérées sur le terrain permettent d’alerter si un problème venait à être détecté.