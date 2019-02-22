PHOTOS. Pourquoi le chantier de l'extension en mer de Monaco nécessite de raser en partie le Jardin japonais

On ne s’attendait vraiment pas à ça. Nous, tout ce qu’on voulait, c’était s’offrir un petit moment zen au Jardin japonais. Et puis là… boom ! Une palissade, et des branches qui semblent appeler au secours de l’autre côté, en remuant dans tous les sens. Bref, un comportement totalement inhabituel pour des branches. Ça nous a mis la puce…
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