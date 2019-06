PHOTOS. Partis de Saint-Tropez, des centaines de voiliers font route vers Monaco pour la course Rolex Giraglia

Partis de Saint-Tropez hier à midi, les premiers voiliers participant à la Rolex Giraglia 2019 devraient arriver ce matin au large de la Principauté. Le vent d’ouest qui soufflait hier sur le Var et la Corse a poussé les bateaux à forte allure, même si, du côté des organisateurs, on imaginait difficilement que le record du parcours (14 heures 56 minutes et 16 secondes), établi en 2012 par Esimit Europa, soit battu.

Réponse ce matin du côté du Yacht-club, où la Rolex Giraglia prend ses quartiers jusqu’à samedi.

289 bateaux

C’est la deuxième fois que cette grande course nautique arrive à Monaco. La première, c’était en 2014 pour fêter l’inauguration du nouveau Yacht-club. La Rolex Giraglia arrive en général à Gênes, voire à Sanremo.

C’est d’une volonté commune des marines italienne et française qu’est née cette compétition en 1953, avec pour but de réunir les marins des deux pays après la Seconde Guerre mondiale.