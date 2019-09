PHOTOS. Où en est-on dans le calendrier des grands chantiers qui transforment Monaco?

C’est un chantier à l’arrêt depuis plusieurs mois. Après l’achèvement des travaux préparatoires, il n’y a plus aucune activité dans la zone de l’Îlot Pasteur, à l’entrée ouest de la Principauté. En fin d’année 2018, après un appel d’offres jugé excessif en coût pour les fondations, le gouvernement avait fait le choix de remettre à plat ce dossier pour mieux maîtriser les coûts.

Les travaux doivent reprendre ces jours-ci. Une année de travaux pour le soutènement et les fondations se profile. Pour entamer, dès octobre 2020, le gros œuvre avec la technique du up and down, en travaillant à la fois en haut et en bas du site pour réduire les délais de livraison des équipements.

Et l’Îlot Pasteur en comptera un certain nombre. En priorité, le futur collège de la Principauté, dimensionné pour 1 400 élèves et opérationnel normalement à la fin de l’année 2023, comme les bureaux voisins. Le nouvel espace Léo-Ferré, lui, déplacé de son site de Fontvieille, sera, lui, livré, mi-2024.