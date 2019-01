PHOTOS. "On veut voir les champions!": le quai Albert-I noir de monde pour accueillir les vainqueurs du 87e Rallye de Monte-Carlo

L’ultime spéciale était à peine achevée dans l’arrière-pays que, déjà, bon nombre de badauds se pressaient derrière les barrières du quai Albert-Ier. "On veut voir les champions! Cette année, le rallye a été complètement dingue.Quel suspens jusqu’au bout", lâche Christophe, dont la place donne pile en face du podium.

Ni le froid, ni les puissantes bourrasques de vent ne les auraient fait déguerpir ce dimanche. Il faut dire que, pour ce 87e Rallye Monte-Carlo, les dieux de l’asphalte ont été particulièrement généreux dans l’effort. À peine 2,2 secondes d’écart entre Sébastien Ogier de Citroën Racing et Thierry Neuville de Hyundai. Sur seize spéciales et des centaines de kilomètres avalées à tombeau ouvert, l’écart est d’autant plus historique.

Un burn sur le bitume

En attendant de pouvoir saluer les protagonistes du rallye, le public patiente sagement en musique avec l’orchestre des carabiniers du prince. Et puis, voilà que Charles Leclerc, l’enfant du pays, déboule sous ses yeux.