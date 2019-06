PHOTOS. On a visité le chantier de l’extension à Monaco, où la terre a pris le pas sur la mer

Derrière le mur antibruit de cinq mètres de hauteur s’échappe le bruit étouffé des engins de chantier. Difficile, derrière cet écran acoustique, de zieuter l’évolution de l’extension en mer. Pour voir la terre grappiller six hectares sur la Grande bleue, il faut soit prendre un brin de hauteur, soit dénicher un angle de vue dans le tunnel Louis-II.

Ou mieux, se rendre sur cette terre ferme nouvellement créée. Car, depuis un mois, LE chantier pharaonique de la Principauté – qui pèse tout de même 2 milliards d’euros – ne se visite plus uniquement d’une embarcation maritime.

L’entrée des "acteurs" se fait par les escaliers du Ni Box.Là, en sous-terrain, dans ce qui accueillait jadis les noctambules, une vie souterraine s’est formée.Ouvriers, compagnons, sous-traitants et autres personnels de bureau s’y croisent.

Il faut montrer patte blanche et, surtout, arborer une tenue adéquate de protection: casque, lunettes, gants et boules-quies obligatoires. On accède au fameux chantier après avoir "bipé" et franchi un tourniquet métallique. Ce jour-là, l’activité n’est pas à son apogée.

À peine 100 personnes sur site quand celui-ci pourra en compter jusqu’à 300 avec les étapes, tout juste amorcées, de génie civil. Cet été, d’ailleurs, 50 à 60 ateliers vont coexister sur le chantier.

La ceinture de caissons fermée fin juillet

Ici, les crocs métalliques suspendus à une grue "recrachent" d’imposants enrochements au fond de l’eau, sous les fenêtres du Fairmont, formant ainsi la carapace des caissons contre la houle. A noter que 40.000 tonnes d’enrochements enlevées sur le littoral actuel sont réutilisées pour faire des récifs artificiels et combler le talus des caissons.

Plus loin, on observe les écrans antiturbidité protégeant les deux réserves naturelles du Larvotto et des Spélugues. Là-bas, des ouvriers coulent une dalle de béton sur l’un des dix-huit caissons délimitant le périmètre de l’extension en mer. Une ceinture protectrice encore orpheline de cinq de ces parpaings géants, pesant 10.000 tonnes à la balance.