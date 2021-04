PHOTOS. On a visité la prison de Monaco sous terre, "difficile à vivre" pour tout le monde

Jean-Yves Gambarini est le directeur de la prison depuis 2011. Et cette image d’Épinal qui colle à la prison de Monaco le fait doucement sourire.

"C’est une prison qui est sous terre et qui est donc difficile à vivre pour les détenus comme pour les surveillants. Ce qui prédomine ici c’est plutôt la promiscuité - on parle d’ailleurs de coursives comme dans un sous-marin et pas de couloirs - le manque de lumière naturelle, l’humidité et l’absence d’espaces récréatifs pour occuper le temps des détenus." Quant aux cellules avec vue mer, il y en a effectivement trois (notamment dans le quartier réservé aux femmes et pour les longues peines), mais uniquement par une petite lucarne à barreaux. Bien loin du luxe donc…